Александер-Арнольд сообщил руководству «Ливерпуля» о желании перейти в «Реал» — Marca

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд проинформировал руководство клуба о желании присоединиться к мадридскому «Реалу» летом 2025 года, когда у него закончится контракт с мерсисайдцами. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, английский футболист сообщил о своём намерении покинуть «Ливерпуль» во время последнего раунда переговоров между сторонами. Подчёркивается, что «Реал» может начать обсуждение нюансов перехода Александер-Арнольда в ближайшее время.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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