Игрок «Зенита» Ахметов: с «Реалом» было играть легче, чем с «Пари НН» и «Факелом»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопрос, правда ли, что с мадридским «Реалом» играть легче, чем с «Пари НН» и «Факелом».

«Не сказал бы, что легче, но точно интереснее. Это дополнительный вызов и мотивация, чтобы проверить себя с такими топовыми игроками. На тот момент было легче, мы были заряжены, мы хотели показать себя», — приводит слова Ахметова Legalbet.

Ахметов играл с мадридским клубом в составе ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов в 2018 году. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 1:0.

Полузащитник перешёл в «Зенит» из «Краснодара» зимой 2024 года. В нынешнем сезоне Ахметов принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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