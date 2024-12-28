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«Ман Сити» готов активировать опцию выкупа Субименди за € 50 млн — Football Insider

«Ман Сити» готов активировать опцию выкупа Субименди за € 50 млн — Football Insider
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«Манчестер Сити» может выплатить отступные в размере € 50 млн за полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди в январе 2025 года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в случае согласия испанского футболиста на уход из «Реала Сосьедад» «Манчестер Сити» столкнётся с серьёзной конкуренцией за его подписание с другими клубами. «Горожане» рассматривают Субименди в качестве замены для травмированного Родри.

В нынешнем сезоне Субименди принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Мартин Субименди Подробнее
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