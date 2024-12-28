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Нападающий «Интера» Тюрам рассказал о взаимодействии с капитаном команды Мартинесом

Нападающий «Интера» Тюрам рассказал о взаимодействии с капитаном команды Мартинесом
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Нападающий «Интера» Маркус Тюрам рассказал, какие у него отношения с капитаном команды Лаутаро Мартинесом на поле и за его пределами.

«Какой он капитан? Он говорит только тогда, когда надо. Мы разные, и мы сошлись именно из-за наших различий. Если бы он был таким, как я, то я бы сказал ему: «Ой, какой ты тяжёлый». Думаю, что на поле мы дополняем друг друга.

Отношения вне поля? Когда мы уезжаем на игры сборных, то созваниваемся… Наверное, потому что скучаем друг по другу?» — приводит слова Тюрама FC Inter News.

В нынешнем сезоне Маркус Тюрам принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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