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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 18-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 18-го тура Серии А сезона-2024/2025
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Сегодня, 28 декабря, матчем между «Пармой» и «Монцей» стартует 18-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Суббота, 28 декабря:

  • 17:00 мск. «Парма» — «Монца»;
  • 17:00 мск. «Эмполи» — «Дженоа»;
  • 20:00 мск. «Кальяри» — «Интер»;
  • 22:45 мск. «Лацио» — «Аталанта».

Воскресенье, 29 декабря:

  • 14:30 мск. «Удинезе» — «Торино»;
  • 17:00 мск. «Наполи» — «Венеция»;
  • 20:00 мск. «Ювентус» — «Фиорентина»;
  • 22:45 мск. «Милан» — «Рома».

Понедельник, 30 декабря:

  • 20:30 мск. «Комо» — «Лечче»;
  • 22:45 мск. «Болонья» — «Верона».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», имеющая в своём активе 40 очков после 17 матчей. На втором месте находится «Наполи», набравший 38 очков после аналогичного количества встреч. На третьей строчке располагается миланский «Интер» с 37 очками после 16 матчей.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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