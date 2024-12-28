Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 18-го тура Серии А сезона-2024/2025
Сегодня, 28 декабря, матчем между «Пармой» и «Монцей» стартует 18-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Суббота, 28 декабря:
- 17:00 мск. «Парма» — «Монца»;
- 17:00 мск. «Эмполи» — «Дженоа»;
- 20:00 мск. «Кальяри» — «Интер»;
- 22:45 мск. «Лацио» — «Аталанта».
Воскресенье, 29 декабря:
- 14:30 мск. «Удинезе» — «Торино»;
- 17:00 мск. «Наполи» — «Венеция»;
- 20:00 мск. «Ювентус» — «Фиорентина»;
- 22:45 мск. «Милан» — «Рома».
Понедельник, 30 декабря:
- 20:30 мск. «Комо» — «Лечче»;
- 22:45 мск. «Болонья» — «Верона».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», имеющая в своём активе 40 очков после 17 матчей. На втором месте находится «Наполи», набравший 38 очков после аналогичного количества встреч. На третьей строчке располагается миланский «Интер» с 37 очками после 16 матчей.
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