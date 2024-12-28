Чалханоглу заявил, что летом отказал «Баварии», так как хочет закончить карьеру в «Интере»

30-летний полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил о своём желании в миланском клубе.

«Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Интером». «Бавария» хотела заполучить меня прошлым летом, но мне бы хотелось завершить карьеру здесь», — приводит слова Чалханоглу Corriere dello Sport.

Турецкий футболист перешёл в «Интер» из «Милана» летом 2021 года. За этот период он принял участие в 153 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 26 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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