Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чалханоглу заявил, что летом отказал «Баварии», так как хочет закончить карьеру в «Интере»

Чалханоглу заявил, что летом отказал «Баварии», так как хочет закончить карьеру в «Интере»
Комментарии

30-летний полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил о своём желании в миланском клубе.

«Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Интером». «Бавария» хотела заполучить меня прошлым летом, но мне бы хотелось завершить карьеру здесь», — приводит слова Чалханоглу Corriere dello Sport.

Турецкий футболист перешёл в «Интер» из «Милана» летом 2021 года. За этот период он принял участие в 153 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 26 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Нападающий «Интера» Тюрам рассказал о взаимодействии с капитаном команды Мартинесом

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android