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Артета прокомментировал минимальную победу «Арсенала» над «Ипсвич Таун» в матче АПЛ

Артета прокомментировал минимальную победу «Арсенала» над «Ипсвич Таун» в матче АПЛ
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу с минимальным счётом над «Ипсвич Таун» (1:0) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Хаверц – 23'    

«Я очень рад победе, «сухой» игре и тому, как мы провели большую часть матча. Это действительно сложный соперник. Мы играем так много матчей. Вы видите, что команды побеждают с очень небольшим отрывом. Сегодня мы могли бы сделать отрыв гораздо больше, но не сделали. Однако мы не дрогнули в последние несколько минут и хорошо защищались в тех зонах, где нам нужно было это делать, и я очень, очень доволен», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

После 18 сыгранных встреч «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. «Ипсвич Таун» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 42 очка.

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