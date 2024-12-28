Гендиректор «Пари НН»: три раза приглашали Мажича в Нижний! Посылаем в космос предложение

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о работе главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

— Ваше мнение о работе Мажича? Стало ли лучше или хуже с его работой?

— Клуб три раза отправлял письмо Мажичу с просьбой приехать в Нижний Новгород и провести здесь семинар и разбор наших вопросов, ошибок с нашей стороны и судейского корпуса. Три раза через СМИ нам говорили: «Да-да. Приедем». А воз и ныне там. Пользуясь случаем, мы ещё раз обращаемся. Мы теперь не будем писать письмо. Используя ваш ресурс — посылаем в космос это предложение. Пожалуйста, приезжайте!

— Раньше Каманцев часто ездил в клубы. Даже его не было в Нижнем Новгороде?

— На матчах — был. Но то, что мы просили, провести семинар — такого не было. Ни одного! — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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