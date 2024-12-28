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Генеральный и спортивный директора «Пари НН» отреагировали на слухи о конфликте между ними

Генеральный и спортивный директора «Пари НН» отреагировали на слухи о конфликте между ними
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Комментарии

Генеральный и спортивный директора «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов и Александр Удальцов прокомментировали слухи о возможном конфликте.

— Проходила информация о конфликте между генеральным директором и спортивным.

Мелик-Гусейнов. Мне пересылали информацию.

Удальцов. Народ любит придумывать про нас. Рыков с Кутателадзе дерутся, теперь — мы с тобой. Думаю, что нам надо организовать какой-то общий турнир (смеётся).

Мелик-Гусейнов. Не верьте тому, что пишут. У нас нормальные партнёрские отношения.

Удальцов. Я искренне считаю, что так и есть. У нас есть достаточно чёткое разграничение, кто и чем занимается, и общие цели и задачи. Мы находимся в контакте 24/7, постоянно на связи. Нам нечего делить. Целоваться, конечно, не будем, но поверьте нам на слово, что ничего такого, о чём пишут, нет.

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