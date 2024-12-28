Гендиректор «Пари НН»: наша цель, чтобы все 45 тысяч мест на стадионе в Нижнем заполнялись

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов подвел клубные итоги 2024-го года.

«Обычно, когда год заканчивается, все говорят, что он был сложным. Я не хочу употреблять это слово. Каким бы он ни был, он был. Для нас с Александром [Удальцовым] год получился безумно интересным — столько произошло событий в нашем клубе и в российском футболе. В «Пари НН» за этот год случилось две смены тренерского штаба. Сами понимаете, какая это турбулентность, какие приходилось принимать решения. Требовалась существенная перестройка работы менеджмента клуба. Все изменения делаются не во вред, а во благо, чтобы улучшить результаты. Стратегические решения принимаются советом директоров, а тактикой рулим мы с Александром. Не было ни одного стратегического решения за этот год, которое мы бы приняли с закрытыми глазами или не обдумав. Каждое решение выстрадано и несёт в себе финансовые расчёты. Мы клуб с небольшим капиталом — для нас каждая копейка дорога. Мы не можем разбазаривать наши ресурсы.

В этом году удалось оптимизировать наши технические затраты, связанные с логистикой, проживанием и организацией работы тренерского штаба и всего клуба в целом. Удалось сократить расходы. Сэкономленные деньги пошли в детский спорт, женскую команду, которая должна у нас появиться в следующем году. 10 процентов — это те средства, которые нам удалось сэкономить в организации бизнес-процессов. Мы занимаемся болельщиками. За первую часть сезона «Пари НН» вырос в посещаемости на 2,5 тысячи болельщиков в среднем. Это случилось благодаря слаженной работе нескольких подразделений. Это хороший результат. Наш клуб седьмой по посещаемости домашних матчей среди всех команд РПЛ. Наша цель, чтобы все 45 тысяч посадочных мест заполнялись на домашних матчах команды. Понятно, что эта цель невыполнима в следующем году, но мы к этому активно движемся», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.