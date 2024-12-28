Спортивный директор «Пари НН» раскрыл подробности перехода Кокшарова из «Краснодара»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал подробности о переходе нападающего Александра Кокшарова из «Краснодара».

«Когда мы на первоначальном этапе общались со многими тренерами, очень важно было понять мнение того или иного кандидата о текущем составе команды. Один из многих вопросов, который нас интересовал: как кандидаты видят необходимость усиления той или иной позиции. Понятно, что мы ходим на игры. В ответ на ваш вопрос — мы единственный клуб РПЛ, который ни разу не сыграл два матча подряд одним составом. Это говорит о том, что тренерский штаб ищет оптимальное сочетание. Возможно, ищет там, где невозможно найти. Это означает, что определённые позиции у нас требуют усиления. У нас были проблемы с атакующей игрой. Уже удалось достигнуть договорённости с «Краснодаром» по Кокшарову. Хочется их поблагодарить за это! Жалко, что это трансфер без права выкупа. Мы понимаем, что Кокшаров потенциально дорогой игрок. Даже если бы право выкупа было прописано, то вряд ли мы могли бы его себе позволить. Хотим взять ещё несколько игроков в группу атаки и ищем усиление в позиции левого защитника. На ней сыграли все, кто только мог. Сыграли не так, как нам хотелось бы. Кстати, я с левой ногой. Могу попробовать (улыбается). Учитываем мнение тренерского штаба. Трансферный рынок гибкий. Если будут возникать интересные варианты, мы их рассмотрим. Учитываем ещё то, что в связи с закрытием «Пари-НН-2» у нас будет заявка из 21 футболиста. Важно, чтобы с нами остались только те игроки, на которых мы рассчитываем, и они смогут принести пользу.

Из основных задач на трансферное окно кое-что уже решили. Договорились по Кокшарову, по двум атакующим игрокам общаемся. Плюс позиция левого латераля. Конечно, ведётся и работа на выход. Есть ребята, которые не будут у нас проходить в заявку, — нужно в этом направлении активно работать. Некоторые нас покинут. Виктор Михайлович всегда говорит, что в тренировочном процессе ему нужно определённое количество людей. Он часто работает с ребятами индивидуально», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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