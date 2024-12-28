В «Пари НН» подтвердили интерес к нападающему «Динамо» Грулёву

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов подтвердил интерес нижегородского клуба к нападающему московского «Динамо» Вячеславу Грулёву.

«К Грулёву у нас есть интерес. Он достаточно давний. У него заканчивается контракт с «Динамо». Всё зависящее от себя и клуба мы сделали. Документы отправили. Ждём решения «Динамо». На данный момент сделка не закрыта. Вероятность её очень высокая. Но, опять же, как Юрий Сёмин говорил: «Пока футболист на тренировку не приедет — это не наш футболист». Бывали случаи, когда люди ехали подписывать контракт и сворачивали не туда. Слава принёс бы огромную пользу нам. Мяч на стороне «Динамо». Что касается Сангаре, то он слишком дорогой для нас нападающий. Мы понимаем, что он хороший. Но те цифры, которые были на входе в стадии обсуждения, — они не в рамках нашего бюджета. Поэтому это не наш вариант», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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