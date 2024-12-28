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«Реал» отказался от покупок зимой и работает над подписанием Трента и Дэвиса летом — COPE

«Реал» отказался от покупок зимой и работает над подписанием Трента и Дэвиса летом — COPE
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В мадридском «Реале» приняли решение не предпринимать никаких действий по усилению состава нынешней зимой. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, вместо январских трансферов «сливочные» намерены сосредоточиться на работе по подписанию контрактов с правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом и левым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом, чьи трудовые соглашения с клубами заканчиваются грядущим летом.

Ранее в СМИ появились сведения, что футболист английского клуба уже сообщил руководству о намерении присоединиться к испанскому гранду летом 2025 года.

Альфонсо Дэвис Подробнее
Трент Александер-Арнольд Подробнее
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