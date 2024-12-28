Спортивный директор «Пари НН» высказался о будущем Гоцука, Эктова и Магкеева

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов ответил на вопросы о будущем защитников Кирилла Гоцука, Александра Эктова и Станислава Магкеева.

«Если не ошибаюсь, говорили о Гоцуке, Эктове и Магкееве. У Эктова и Магкеева есть действующие соглашения. Эктов находится в аренде, которая при достижении определённых спортивных результатов, имею в виду игровое время, подразумевает выкуп, который уже проговорён. Всё будет зависеть от того, как Саша проведёт вторую часть сезона. Первую он провёл здорово. Мы им очень довольны. Когда мы брали Магкеева, понимали, что это, к сожалению, футболист с повышенным травматизмом. Но русский центральный защитник, в таком возрасте и с опытом игры в большой команде — мы понимаем его качества. Мы решили в него поверить. Мы как клуб заключили соглашение «1+1», чтобы понять, как пройдёт первый год, как у него будут себя чувствовать колено и задняя поверхность бедра. У Стаса есть болячки. Когда он выходит на поле — мы им довольны. Набрал форму, играл неплохо. Мы ждём спортивного результата. Год продления может активироваться, если Стас сыграет определённую часть игр.

У Кирилла Гоцука ситуация проще — заканчивается контракт. Мы понимаем его огромную значимость, вклад. Мы встретились и поговорили с ним на эту тему. Договорились о том, что до конца сезона будем сконцентрированы на достижении тех целей, которые перед нами поставлены. После этого сядем и решим его судьбу. Он эту позицию понимает. Есть огромное количество вводных, которые могут поменяться. Сейчас преждевременно вести какие-то переговоры с ним, как и с другими ребятами. Мы с Кириллом соседи. Часто с ним общаемся. Он как капитан, если есть какие-то вопросы или нужно выбить премиальные, обращается», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.