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Тюрам: я не уйду из «Интера», воспользовавшись отступными в € 85 млн

Тюрам: я не уйду из «Интера», воспользовавшись отступными в € 85 млн
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Нападающий «Интера» Маркус Тюрам рассказал о пункте про € 85 млн отступных в своём контракте и о том, готов ли он уйти из клуба, не обсуждая это с руководством.

«Эта очень большая сумма… Скажу честно, я никогда не покину клуб, воспользовавшись этим пунктом, из-за отношений, которые у меня здесь со всеми. Эта цифра просто там указана, но я никогда не уйду, приняв это решение единолично. И если что-то произойдёт, то это всегда будет обсуждаться с клубом», — приводит слова Тюрама FC Inter News.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Интером» рассчитано до лета 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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