Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» заявили о 100-процентном доверии к Гончаренко

В «Пари НН» заявили о 100-процентном доверии к Гончаренко
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал об уровне доверия к главному тренеру команды Виктору Гончаренко.

«Кто бы ни возглавлял «Пари НН», пока он тренер, мы полностью этому человеку доверяем. По-другому быть просто не должно. Если есть какие-то претензии к кому-то, мы их друг другу говорим. Но пока человек у руля — у него полный карт-бланш в принятии решений и выстраивании работы, за которую он несёт ответственность. Совет директоров, лично я и, думаю, что Саша, — на 100 процентов доверяем Гончаренко. Доволен ли он результатом? Мы понимаем, что полностью быть довольным — это абсурд. Так невозможно. Это значит возгордиться. Гордыня — это большой грех. Виктор Михайлович всё понимает. Он трезво смотрит на ситуацию. Он иногда эмоционирует. Но мы считаем, что он ведёт команду в правильном направлении», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«То Рыков с Кутателадзе дерутся, то мы с тобой». Большой разговор с боссами «Пари НН»
«То Рыков с Кутателадзе дерутся, то мы с тобой». Большой разговор с боссами «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android