В «Акроне» рассказали, в чём заключается влияние Дзюбы на команду

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян ответил на вопрос о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на команду. Напомним, 36-летний футболист присоединился к тольяттинскому клубу в минувшем сентябре.

«Нам был необходим опытный лидер, способный повести команду вперёд, на которого можно опереться. Он дал нам не только важные, победные голы, но и солидность, уверенность. А ещё — в хорошем смысле раскрепостил команду.

Конкретный пример? Два наших центральных защитника получили мощное сопротивление на тренировках. Это тоже способствует их развитию. Молодые могут спросить у него о перипетиях карьеры — это важно. Возможно, ты видел игру с «Факелом» и выход Грибова вместо Дзюбы. Сергей услышал [от Дзюбы]: «Давай, забей» — и забил», — приводит слова Задояна Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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