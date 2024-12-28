Три гранда АПЛ следят за Ольмо, которого не смогла зарегистрировать «Барселона»

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал» внимательно следят за ситуацией с полузащитником Даниэлем Ольмо, которого «Барселона» не смогла зарегистрировать на вторую часть сезона испанской Примеры. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, названные клубы могут воспользоваться ситуацией, чтобы подписать испанского футболиста.

Крайний срок для регистрации Ольмо — 31 декабря. «Барселона» намерена подать новое заявление, касающееся этой ситуации, в суд первой инстанции.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что контракт полузащитника предусматривает пункт, согласно которому он может досрочно разорвать его в случае, если не будет зарегистрирован в Ла Лиге.

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