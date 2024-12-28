Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три гранда АПЛ следят за Ольмо, которого не смогла зарегистрировать «Барселона»

Три гранда АПЛ следят за Ольмо, которого не смогла зарегистрировать «Барселона»
Комментарии

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал» внимательно следят за ситуацией с полузащитником Даниэлем Ольмо, которого «Барселона» не смогла зарегистрировать на вторую часть сезона испанской Примеры. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, названные клубы могут воспользоваться ситуацией, чтобы подписать испанского футболиста.

Крайний срок для регистрации Ольмо — 31 декабря. «Барселона» намерена подать новое заявление, касающееся этой ситуации, в суд первой инстанции.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что контракт полузащитника предусматривает пункт, согласно которому он может досрочно разорвать его в случае, если не будет зарегистрирован в Ла Лиге.

Даниэль Ольмо Подробнее
Материалы по теме
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России
Бобровский, Шнайдер, Батраков, Шара Буллет или Лифинцев? Прорывы 2024 года в спорте России

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android