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В махачкалинском «Динамо» назвали 2024 год удачным для команды

В махачкалинском «Динамо» назвали 2024 год удачным для команды
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подвёл итоги 2024 года и назвал его удачным для команды.

«Для «Динамо» Махачкала год получился удачным — мы добились повышения в классе, перешли в РПЛ и движемся вперёд. Говоря о российском футболе, всё тоже было неплохо. Надеемся, что в следующем году какие-то ограничения будут сняты, как с российского спорта, так и с футбола. Пока всё нормально», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Махачкалинское «Динамо» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 18 матчей.

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