Френки де Йонг проигнорировал предложение «Барселоны» о новом контракте — Mundo Deportivo

27-летний полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не ответил на предложение каталонского клуба о продлении контракта, заканчивающегося летом 2026 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, большая часть руководства сине-гранатовых выступает за продажу нидерландского футболиста. Де Йонг не рассматривается в качестве основного игрока «Барселоны». В клубе по-прежнему считают, что полузащитник является футболистом высокого уровня, однако он не смог зарекомендовать себя в последние сезоны.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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