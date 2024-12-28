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«Он нам нужен». Артета рассказал о состоянии травмированного Стерлинга

«Он нам нужен». Артета рассказал о состоянии травмированного Стерлинга
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии игрока команды Рахима Стерлинга, который выбыл на несколько недель из-за травмы колена.

«Новости о Рахиме, я думаю, хорошие. На этой неделе мы посмотрим, как он будет восстанавливаться. Однако процесс восстановления может занять чуть больше времени, чем нам казалось в последние несколько дней. Надеюсь, что в итоге всё будет хорошо, потому что он нам нужен», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг провёл за «канониров» во всех турнирах 10 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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