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В «Пари НН» раскрыли подробности отставки Саши Илича

В «Пари НН» раскрыли подробности отставки Саши Илича
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился подробностями отставки бывшего главного тренера команды Саши Илича.

— Вы долго договаривались с Иличем об условиях его отставки? Есть ощущение, как будто клуб немного запоздал с ней.
— Не запоздали. Мы долго смотрели, общались с Сашей много раз. Понимали, чего ему не хватает. В плане игроков и его ощущения, где он очутился. Он знал нашу лигу и смотрел её, но не участвовал в ней, пока не попал сюда. Мы находились в переговорах. Спрашивали, что нужно, что невозможно исправить в нынешних реалиях. Допустим, тот формат сезона, который есть, не вписывается в понимание Илича и то, как должен быть устроен футбол. Много было констант, на которые мы не могли повлиять, а времени на адаптацию, чтобы всё это принять, было очень мало. Несмотря на результаты, которые давал Илич, это было обоюдное решение. Оно не было скандальным или тяжёлым для обеих сторон. Мы подошли с Александром после матча с «Акроном», сообщили ему о решении, которое всё-таки принял совет директоров, и пожали друг другу руки. Сейчас мы находимся в переписке с Сашей. Мы расстались приятелями. Не было такого, что выгнали, закрыли двери и прекратили общение. Сохранены нормальные и деловые отношения.

— Вы говорите, что долго обсуждали какие-то моменты с ним. До последнего пытались найти какие-то точки соприкосновения?
— Да, мы пытались улучшить адаптацию его и тренерского штаба. Не всегда иностранцы могут гармонично адаптироваться к российским реалиям. У нас были некоторые футболисты, которые так и не смогли освоиться. Помним нашего замечательного Эссьена Эдедема. Он попал сюда и не понимал, почему идёт белый дождь и сохраняется на поле, почему так холодно и так далее. У него были свои африканские моменты. У Саши были другие. Проблем в расставании не возникло.

— Ходили слухи, что игроки от него устали, а он — от них.
— Чтобы игроки устали от тренера — такого не было, — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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