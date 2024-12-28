В «Пари НН» отреагировали на заявления губернатора Самарской области о коррупции в футболе

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о наличии коррупции в судействе.

— Мы — за чистый спорт! Поддерживаем эти принципы. Никаких схем и подковёрных отношений ни в коем случае быть не должно. Проводили аудит и этого не обнаружили. Выступаем всегда за честные и открытые отношения. Когда в заявлениях прозвучало имя нашего клуба, мы обратились в РПЛ с просьбой дать информацию и их позицию. Они переадресовали в РФС. Футбольный союз проводит анализ матчей. Они не нашли ничего такого, за что можно зацепиться в наш адрес. Мы находимся в режиме ожидания. Достаточно много времени прошло. Если сказали «А», то скажите теперь «Б». Дайте информацию, которую мы сможем у себя проанализировать.

В понедельник было собрание РПЛ, где я в очередной раз поднял этот вопрос: если у вас есть что-то, то давайте карты на стол. Хотя бы обсудим. Помимо нашего клуба, это касается всей системы РПЛ. Если Самара признаёт себя должником в этих отношениях, значит, эти действия были совершены со стороны самарского клуба. Тогда вопрос о дальнейшей судьбе самарского клуба и других команд, которые в этом задействованы. Что будет в конце сезона? Что по стыковым матчам? Сколько команд будет на вылет, если такие факты будут иметь место быть? Пока очень много вопросов. А ответов на них мы получить не можем. Как со стороны самарского клуба, так и со стороны РПЛ. Лига, на наш взгляд, заняла достаточно правильную позицию — дайте факты.

— Есть ещё третьи лица. Например, про Сергея Юрана были слухи, что он и в МВД был. Может быть, с ним общались?

— На эту тему вообще не общался с ним. С Сергеем Николаевичем иногда переписываемся, созваниваемся и поздравляем его, а он нас с праздниками. Но тема судейства или работы не обсуждалась ни разу, — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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