Спортдиректор «Пари НН»: рожи — это что, оскорбление? Ребята, мы не на балете — это футбол

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов считает, что российскому судейству не хватает открытости.

— Вроде вы лучи поддержки шлёте арбитрам, а с другой стороны, чувствуется, что есть и недовольство их работой. Чего больше?

— Ошибок много, потому что происходит частая ротация. Сейчас Мажич появился, ЭСК РФС придумывает сомнительные формулировки. Знаю многих арбитров, причём лично. Там много крутых ребят, о которых журналисты могли бы рассказывать. РФС в своё время пытался делать ролики. Там многие ребята с юмором.

Недавно у нас было заседание КДК РФС. Григорьянц говорит: «Хамские рожи» — оскорбление или нет?» Я говорю: «Вспомните эпизод, когда РФС выкладывал переговоры главных судей с арбитрами. Когда там Кукуян бежит и матом обращается к Захаряну». Это оскорбление или нет? Ребята, это футбол. Мы же не на балете. Ну да, рожи. Это что, оскорбление? Когда я крем в аптеке покупаю, говорю: «Дайте мне крем для рожи». Мы превратили футбол… Ну так нельзя. Это эмоции! Это то, из-за чего народ и любит футбол. А мы пытаемся это убивать! Судьи — живые люди. И нормально, что они с юморком могут послать кого-то. Понятно, что всё должно быть в рамках — дружеские обзывательства.

Мы все играем в футбол. И бывают разные эпизоды. Но ты же можешь своему другу в шутливой форме что-то, пусть и неприятное, сказать? И что, из-за этого дисквалифицировать? Я говорю, что не хватает открытости в судейской истории. Переговоры VAR по разным эпизодам очень сильно помогли, — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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