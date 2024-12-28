Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: мы всего двух игроков купили летом

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о трансферной политике нижегородского клуба.

«Рассказывали, что мы в летнее окно потратили кучу денег. И что здесь никогда такого не было. Люди тут бродили и просили, а им никто ничего не давал. Напомню, что мы только двух игроков купили летом. А остальные приходили в аренду либо в статусе свободных агентов. Игроки за деньги — Тичич и Карич. В случае с Каричем это рассрочка на три года. Мы получили актив за достаточно небольшие деньги. У Тичича немного результативных действий, но его качества понятны и нам, и тренерскому штабу. На сборах определимся с его позицией и правильно его направим.

Зимнее окно началось для нас с аренды. Это финансово не тяжёлая история. По Грулёву тоже будет не очень финансово тяжёлая сделка. Возможно, будет один трансфер. У нас ограниченный бюджет. Никто ни у кого не просит. Даже не представляю, как это должно быть. Мы орудуем в тех цифрах, которые нам обозначены. Мы их знали и ориентировались на них. В этих рамках ведём поиск футболистов. Поэтому Сангаре, к сожалению, не проходит в данные цифры», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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