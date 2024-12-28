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Пьянич: когда я играл за «Барселону», говорили, что Ямаль станет звездой, это была правда

Пьянич: когда я играл за «Барселону», говорили, что Ямаль станет звездой, это была правда
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Бывший полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, ныне выступающий за ЦСКА, вспомнил разговоры, которые велись в отношении крайнего нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля в тот период, когда боснийский футболист играл за каталонский клуб.

«Мне нравится видеть, как Ламин Ямаль работает с мячом. Когда я был в «Барселоне», уже велись разговоры о нём. Люди говорили мне, что он станет будущей звездой, и они оказались правы. Необходимо оберегать его, ведь у него необыкновенный талант», — приводит слова Пьянича Mundo Deportivo.

Напомним, Пьянич являлся футболистом «Барселоны» с 2020 по 2022 год.

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