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Балотелли может покинуть «Дженоа» спустя два месяца после прихода в клуб — GdS

Балотелли может покинуть «Дженоа» спустя два месяца после прихода в клуб — GdS
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34-летний нападающий «Дженоа» Марио Балотелли может покинуть итальянский клуб в грядущем январе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, интерес к футболисту проявляет мексиканский «Крус Асуль». Как подчёркивает издание RTI Esporte, переговоры между Балотелли и «Крус Асуль» находятся на продвинутой стадии. Сторонам осталось договориться о заработной плате нападающего.

Балотелли присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период 34-летний игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями.

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