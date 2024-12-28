Кирьяков назвал лучшим игроком первой части сезона РПЛ Угальде, а тренером — Станковича

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков рассказал, кого считает лучшим игроком и лучшим тренером первой части сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Я как бывший нападающий придерживаюсь такого мнения, что нападающий должен забивать голы. И на сегодняшний момент Угальде, который блистательно провёл концовку, забив столько мячей, наверное, на финишной ленточке забрал себе этот титул лучшего игрока первой части сезона.

Что касается лучшего тренера, то здесь тяжело определиться, потому что все команды имели проблемы по ходу чемпионата и нет ярко выраженного клуба-лидера. В прошлом году, например, лучшим однозначно был Семак. А сейчас, наверное, надо смотреть в другую сторону. И давайте назову Станковича, потому что работать в «Спартаке» под таким давлением очень тяжело, но он сумел сделать команду, которая действительно может играть, бороться с «Зенитом», по крайней мере, как показала концовка первой части сезона», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Манфред Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах за «Спартак», в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Деяна Станковича набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место.