Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков назвал лучшим игроком первой части сезона РПЛ Угальде, а тренером — Станковича

Кирьяков назвал лучшим игроком первой части сезона РПЛ Угальде, а тренером — Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков рассказал, кого считает лучшим игроком и лучшим тренером первой части сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Я как бывший нападающий придерживаюсь такого мнения, что нападающий должен забивать голы. И на сегодняшний момент Угальде, который блистательно провёл концовку, забив столько мячей, наверное, на финишной ленточке забрал себе этот титул лучшего игрока первой части сезона.

Что касается лучшего тренера, то здесь тяжело определиться, потому что все команды имели проблемы по ходу чемпионата и нет ярко выраженного клуба-лидера. В прошлом году, например, лучшим однозначно был Семак. А сейчас, наверное, надо смотреть в другую сторону. И давайте назову Станковича, потому что работать в «Спартаке» под таким давлением очень тяжело, но он сумел сделать команду, которая действительно может играть, бороться с «Зенитом», по крайней мере, как показала концовка первой части сезона», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Манфред Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах за «Спартак», в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Деяна Станковича набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место.

Материалы по теме
Почётный президент ОКР Александр Жуков назвал лучшего игрока РПЛ в 2024 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android