«Пари НН» выступил с инициативой, чтобы судьи в РПЛ объясняли свои решения после матча

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб выступил с инициативой, чтобы судьи в Российской Премьер-Лиге объясняли свои решения после матча.

«Мы вообще просили РФС, чтобы судьи после матчей во флэш-зоне давали комментарии. Суют микрофон тренеру — он на эмоциях выдаёт то, чего от него иногда не ждёшь. Но пусть и судья на эмоциях после матча скажет — почему он такое решение принял, а не спустя несколько дней, когда повестка уже искажена», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Виктора Гончаренко набрала 16 очков после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).