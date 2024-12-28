Гендиректор «Пари НН»: Fan ID — это проблема, о которой нужно говорить

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о своём отношении к Fan ID.

«Я долгое время занимался аналитикой. Не в футболе. Я понимаю, что очень важно не только получить цифру, но и правильно её интерпретировать. Судя по тому, что мы видим на трибунах московских стадионов, Краснодара, Ростова, не могу сказать, что популярность снижается. Есть проблемы, которые нужно решать сейчас. Тот же самый Fan ID. Мы считаем, что это проблема, о которой нужно говорить.

Почему Кубок без Fan ID, а РПЛ с Fan ID? Странная история возникает. Эти вопросы мы ставили на сессии РПЛ. Они с этим согласны, они отправляют это всё в РФС. Более того, мы нашли уязвимую категорию граждан. Все говорим о том, насколько важно поддерживать бойцов СВО. Мы решили пригласить их на один из матчей: у нас не получилось. Потому что у них нет Fan ID. У них нет паспортов, чтобы их получить. Мы обратились в РПЛ, чтобы нам дали пояснения. Там не знают, как это всё решить. Мы обратились во все инстанции, но ответа так и никто не дал. А это категория людей, которая хочет посещать и переживать за футбол.

Я не думаю, что сокращается интерес к футболу. Он есть. Он растёт. Надо создавать более комфортные условия. На сессии РПЛ мы говорили: нужно чтобы человек проводил на стадионе не два часа, а день! Вот мы все думали: как сделать так, чтобы он пришёл утром, а ушёл вечером. Чем его занять? Нужны активности, нужна семейная история. Мы эти вопросы внутри себя прорабатываем», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.