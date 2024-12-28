Спортдиректор «Пари НН»: что теперь в голове у судьи, когда он едет на матч «Крыльев»?

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказал слова поддержки в адрес футбольных судей, регулярно сталкивающихся с давлением. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлениями о коррупции в судействе.

«Пока нет фактуры. Есть высказывания. Если какое-то продолжение эта тема получит, то допускаем, что риски есть. Я долгое время работал начальником команды и пересекался с судьями. Во-первых, нужно сказать, что это и так суперстрессовая работа. Несколько лет назад им сказали, что не надо ни с кем общаться. По-моему, кого-то из судей несколько раз в Сочи с кем-то сфотографировали в ресторане. Во всём мире судей встречают и нормальное идёт общение. В какой-то момент их настолько затюкали, что они своей тени уже боятся. И так тяжело судить.

Понятно, что ошибки есть. Появился VAR: как он работает — не всегда понятно. Тот же арбитр едет на матч «Крыльев» в нынешней ситуации — и что у него в голове? Если он примет ошибочное решение в пользу «Крыльев»? Или наоборот? И РПЛ, и РФС думают, как модернизировать работу. А здесь ещё и такие высказывания. Очень тяжело судьям. Хочется отправить им лучи поддержки. Понятно, что они ошибаются, как и мы, как и ребята на поле. Но, конечно, многое нужно сделать, чтобы судейство вышло на новый уровень. В связи с этим ряд инициатив был отправлен от РПЛ в РФС. Там куча здравых идей», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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