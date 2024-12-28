В «Пари НН» заявили, что не делали официального предложения тренеру Новикову

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что нижегородский клуб не делал предложения главному тренеру «Нефтехимика» Кириллу Новикову.

— Предложения не было. В период рассмотрения кандидатов на пост главного тренера было отобрано 10 человек. Со всеми были проговорены их планы на будущее. Может быть, это посчитали за предложение. Но это нормальная практика — выяснить профессиональные планы у человека, чтобы показать совету директоров ту или иную позицию. Однако официального предложения Новикову не было.

— Новиков входил в эти 10 кандидатов?

— Да, попал в шорт-лист. Но если предложения не было, значит, не устроил по каким-то причинам. Это не значит, что он плохой тренер. Просто есть определённое видение.

— Шорт-лист составлялся прошлым спортивным блоком?

— Он всегда составляется спортивным блоком. Клуб не может остановиться ни на день.

— Это был тот самый шорт-лист, из которого выбрали Сашу Илича?

— Да, он был там, — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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