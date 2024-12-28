В «Пари НН» подтвердили, что Игнашевич входил в шорт-лист кандидатов на пост тренера клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил информацию о том, что бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич находился в шорт-листе кандидатов на пост тренера клуба.

— А Игнашевич в этом списке был? Повлияла ли на решение история с практически состоявшимся назначением в «Крылья»?

— Возможно, был (улыбается). У него уже были какие-то обещания. В тот момент, когда мы зондировали почву, Игнашевич был уже недоступен, — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игнашевич завершил свою профессиональную курьеру в 2018 году. Сейчас бывший игрок ЦСКА и сборной России является тренером. В период с 2021 по 2024 год возглавлял «Балтику» из Калининграда.