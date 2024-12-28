Удальцов: весь мир видел, что был пенальти «Зениту», а Кукуляк говорит, что не видел

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о своём разговоре с судьёй Евгением Кукуляком после одного из матчей с «Зенитом» в то время, когда он ещё работал в московском «Динамо».

«И ситуации бывают разные, и судьи. Вспоминали сейчас Кукуляка. Я работал в «Динамо». Был матч с «Зенитом», когда кто-то из их защитников кинул через бедро Тюкавина. Весь мир видел, что это пенальти, а Кукуляк говорит, что не видел.

Я подхожу к нему после игры и говорю: «Старик, ты хотя бы объясни, в чём логика?» Отвечает: «Недостаточный контакт». Что значит «недостаточный контакт»? Потом все, естественно, признают это ошибкой. Есть нормальные ребята, которые подойдут и скажут: «После игры посмотрел повтор, был неправ. Извини. Так получилось, что ни VAR, ни я не увидели. Примите наши извинения». Ну ошибся человек. Мы же не думаем сразу, что это коррупционная история. Весь мир ошибается!» — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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