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Александр Гацкан: на новогоднем столе обязательно должна быть мамалыга

Александр Гацкан: на новогоднем столе обязательно должна быть мамалыга
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, рассказал, какое блюдо обязательно должно стоять на новогоднем столе.

— Какое блюдо обязательно должно быть на новогоднем столе?
— Конечно, селёдка под шубой, оливье и мамалыга, — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее бывший вратарь сборной СССР, ныне тренер вратарей «Маккаби» Тель-Авив Александр Уваров рассказал, что на его праздничном столе в первую очередь должны быть также оливье и селёдка под шубой. Он отметил, что эти блюда очень любит и умеет готовить его дочь.

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