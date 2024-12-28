Московское «Динамо» продлило контракт с 18-летним воспитанником клуба

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило о продлении контракта с 18-летним полузащитником Дмитрием Александровым до конца 2027 года.

«Прогрессируй дальше, Дима!» — написано в аккаунте бело-голубых.

Александров является воспитанником «Динамо», а также капитаном юношеской сборной России U18. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах за взрослую команду бело-голубых. Александров дважды сыграл во встречах Фонбет Кубка России и один раз — в РПЛ. В общей сложности 18-летний футболист провёл на поле 86 минут и не отметился результативными действиями.

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