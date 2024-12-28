Удальцов: в «Локо» Муслину вместо Жигича привезли Асильдарова. Он спросил: «Кто это?»

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов рассказал, как решаются важные вопросы в клубе, и вспомнил о разногласиях внутри руководства «Локомотива» при тренере Славолюбе Муслине.

«Вы думаете, что мы на заднем дворе решили и потом сказали Гончаренко? У меня подобный случай был в «Локомотиве», при тренере Муслине. Были разногласия внутри руководства. Как раз про то, что не спросили тренера. Он хотел сербского нападающего Николу Жигича, а ему привезли Шамиля Асильдарова. Муслин выходит с утра на тренировку и спрашивает: «А это кто?» Он пытался бороться и не брать Асильдарова. В итоге Муслина через месяц уволили, хотя команда шла на втором месте — в одном-двух очках от первого места!

Естественно, у нас есть утверждённый протокол принятия решений по трансферам. Мнение тренерского штаба учитывается. Оно не является финальным. С точки зрения клуба это неправильно. У клуба был уже опыт, когда определённые футболисты приходили под определённого тренера. И когда тренер меняется, оказывается, что футболисты в большей степени не нужны. Мнение Виктора Михайловича имеет огромный вес. Мы созваниваемся, он смотрит футболистов, даёт своё мнение. Делаем это и мы как спортивный департамент. Финальное решение принимает совет директоров. Мы выходим туда с определёнными инициативами и цифрами.

Мнения могут быть разные и не совпадать. Это нормально. Условно, мы взяли в аренду Кокшарова и ещё кого-то. Полгода прошли, ребята уехали. И ты сидишь с дыркой без этих игроков. Где-то нужно брать риск на себя. Возможно, брать ребят, которым требуется адаптация. Но это люди, которые здесь на два-три года закроют позицию. Условно, приехал к нам Карич, и ты понимаешь, что позиция у тебя закрыта, — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.