Гладилин: Абаскаль — самый слабый тренер в истории «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что Гильермо Абаскаль является самым слабым специалистом, возглавлявшим красно-белых.

«Гильермо Абаскаль полностью развалил команду. С приходом Станковича это начало останавливаться. Слабее тренера в «Спартаке» не было, чем Абаскаль. О себе он может говорить сколько хочет, это его право. Да, Абаскаль – самый слабый тренер в истории команды», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. Абаскаль возглавлял красно-белых до апреля 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

Материалы по теме Абаскаль: сегодняшняя команда «Спартака» была полностью подготовлена и создана нами

Самые титулованные футбольные клубы России: