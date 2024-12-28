Кирьяков: «Динамо» с таким составом однозначно может конкурировать с «Зенитом»

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков назвал возможную причину, по которой бело-голубые показали не очень уверенную игру на дистанции первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

— С чем связываете эту динамовскую неуверенность?

— Пока для меня это не очень понятно, потому что состав у команды очень хороший, они могут совершенно однозначно конкурировать с «Зенитом» в этом плане, но что-то как будто сломалось. Может быть, причиной тому нервная концовка прошлого сезона, когда всё было в их руках, но они упустили возможность впервые за долгое время выиграть чемпионский титул. И вот этот психологический момент в какой-то степени мог сказаться. Потому что, имея такой состав, игроков такого уровня, «Динамо» должно было как минимум идти вровень с «Зенитом». Но надеюсь, в перерыве будет время проанализировать, подготовиться и весной показать ту игру, которая была в прошлом сезоне, за исключением последнего матча с «Краснодаром», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне московское «Динамо» набрало 35 очков в 18 матчах и расположилось на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ.