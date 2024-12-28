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Экс-игрок «Ахмата» Семёнов высказался о первой части РПЛ

Экс-игрок «Ахмата» Семёнов высказался о первой части РПЛ
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Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился мнением о первой части нынешнего сезона РПЛ.

«В начале чемпионата бросалось в глаза, что первая восьмёрка команд легко добывала очки у других соперников. После 10-го тура уже начали отнимать очки у лидеров. Может, устали в концовке, хотя не так много игр, чтобы уставать», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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