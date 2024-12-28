Джанашия: «Балтика» всегда должна играть в РПЛ

Бывший нападающий «Балтики», выступающей в Мелбет Первой лиге, Заза Джанашия ответил на вопрос, является ли калининградский клуб главным претендентом на выход в РПЛ.

«Балтика» всегда должна играть в РПЛ. Народ в Калининграде любит футбол, всегда много людей ходит на стадион. Жаль, что «Балтика» сейчас не играет в РПЛ, а в первом дивизионе это лучшая команда. Плохо, что они вылетели, но в следующем сезоне они должны вернуться, – сказал Джанашия Metaratings.

После 21 тура Первой лиги «Балтика» набрала 45 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя, московское «Торпедо», на два очка. В минувшем сезоне калининградский клуб играл в Российской Премьер-Лиге, однако покинул её, заняв 15-е место.

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