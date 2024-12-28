Экс-игрок «Локомотива» Живоглядов рассказал, чем занимается, пока находится без команды

Бывший защитник «Локомотива» и «Пари НН» Дмитрий Живоглядов ответил на вопрос, чем он занимается, пока находится без команды. 30-летний футболист покинул нижегородский клуб в минувшем октябре.

— Как дела без футбола?

— Дела в целом нормально. Но я привык быть в футбольной рутине. Сейчас очень непривычно, хоть и тренируюсь каждый день. Я полностью восстановился после повреждения, это такой кайф – тренироваться, когда тебя ничего не беспокоит. Сейчас я полон сил. И азарта как во время сезона не хватает.

Недавно тренировались вместе с Антоном Шуниным, он держит форму и тоже ждёт трансферного окна, заканчивать не собирается. Насколько я знаю, варианты есть.

— А что с твоим будущим?

— Ведётся работа по новому клубу. Уверен – зимой без команды не останусь, — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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