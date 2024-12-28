Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ахмата» Семёнов: уверен, после перерыва у команды всё будет хорошо

Экс-игрок «Ахмата» Семёнов: уверен, после перерыва у команды всё будет хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов заявил, что после перерыва грозненский клуб сможет подняться в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» недобрал много очков, упустил на 90-х минутах победы. По игре первую часть провалили, но с приходом Ташуева более-менее реанимировались. Есть задатки сейчас. В весенней части вылезут, уже стали похожими на себя. Уверен, после перерыва всё будет хорошо у команды», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ахмат» сыграет с казанским «Рубином» 1 марта 2025 года.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ахмата» Семёнов высказался о первой части РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android