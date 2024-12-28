Экс-игрок «Ахмата» Семёнов: уверен, после перерыва у команды всё будет хорошо

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов заявил, что после перерыва грозненский клуб сможет подняться в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» недобрал много очков, упустил на 90-х минутах победы. По игре первую часть провалили, но с приходом Ташуева более-менее реанимировались. Есть задатки сейчас. В весенней части вылезут, уже стали похожими на себя. Уверен, после перерыва всё будет хорошо у команды», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ахмат» сыграет с казанским «Рубином» 1 марта 2025 года.