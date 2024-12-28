«Сначала был шок». Живоглядов вспомнил, как узнал о разрыве контракта с «Пари НН»

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов поделился подробностями о расторжении своего контракта с нижегородским клубом, что произошло в минувшем октябре.

— Ты не нашёл себе клуб после «Пари НН» по их вине? Тебе юридически не оставили возможности найти новый клуб.

— Получилось, что так. Согласно контракту клуб должен меня уведомить о досрочном расторжении договора за месяц до фактического разрыва. Письмо с уведомлением мне пришло на почту в последний день трансферного окна, а сам контракт я расторг уже в октябре ― вне трансферного периода, поэтому я до сих пор без клуба. «Пари НН» юридически не мог так поступать. В это время я ещё проходил реабилитацию после травмы. Так вообще не принято. Многие из футбольного мира были в шоке.

— Не было интересно узнать, почему они так поступили?

— Письмо пришло в шесть вечера, за несколько часов до закрытия окна. Сначала ― шок, потом я поговорил с юристами. Они сказали: «Не переживай, правда будет на твоей стороне». Никто из клуба не вышел на меня в течение месяца, пока я восстанавливался в Москве, и я тоже после этого письма не стал связываться, — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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