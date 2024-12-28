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Денис Бояринцев: самое главное на новогоднем столе — тёщин холодец и хорошая водочка

Денис Бояринцев: самое главное на новогоднем столе — тёщин холодец и хорошая водочка
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, что для него является самым главным на новогоднем столе.

«Для меня самое главное на новогоднем столе — это тёщин холодец! Салаты — это классика, они второстепенны. В советское время были оливье, мандарины и шампанское. И, конечно, холодец, под который можно хорошую водочку», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее тренер молодёжной команды «Ростова» Александр Гацкан заявил, что на его новогоднем столе обязательно должны быть селёдка под шубой, оливье и мамалыга.

Напомним, Денис Бояринцев возглавил волгоградский «Ротор» в мае 2024 года. Клуб выступает в Первой лиге и завершил первую часть сезона на седьмом месте с 30 очками.

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