Живоглядов — о посещаемости «Пари НН»: шесть тысяч на матче с Махачкалой — не так плохо

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов высказался о посещаемости матчей нижегородской команды.

— Недавно гендиректор «Пари НН» зарубился с комментатором Нагучевым из-за критики со стороны Романа за плохую посещаемость.

— Не хочу говорить, что на «Пари НН» много ходят, но при мне были разные встречи. Всё зависит от погоды, от результатов… Болельщикам надо сказать спасибо! Шесть тысяч человек на матче с «Динамо» Махачкала — это не так плохо. Но ребята говорили, что до Fan ID приходило больше, — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Живоглядов являлся футболистом «Пари НН» с лета 2023 года по октябрь 2024 года.

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