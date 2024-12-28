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Живоглядов рассказал о грубой перепалке с Собослаи во время матча «Локо» в Лиге чемпионов

Живоглядов рассказал о грубой перепалке с Собослаи во время матча «Локо» в Лиге чемпионов
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал историю о стычке с экс-полузащитником «Ред Булл Зальцбург» Домиником Собослаи в матче Лиги чемпионов.

— Баринов как-то рассказывал, как закусился на поле с Роналду, когда «Локо» играл с «Ювентусом». Ты ни с кем любезностями не обменивался?
— С Собослаи был момент. Он меня толкнул, я упал, он мне начал с матом: «Чего ты падаешь»? — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» играл в одной группе с «Ред Булл Зальцбург» в сезоне-2019/2020 Лиги чемпионов. Первый матч между командами закончился со счётом 2:2, во втором московский клуб уступил со счётом 1:3.

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