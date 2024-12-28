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Живоглядов: футболисты говорят про траты в месяц до 100 тыс. рублей. Я бы так не смог

Живоглядов: футболисты говорят про траты в месяц до 100 тыс. рублей. Я бы так не смог
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Бывший защитник «Локомотива» и «Пари НН» Дмитрий Живоглядов ответил на вопрос, сколько денег он тратит в месяц.

— Тебе 30 лет, пока ты без клуба. Пусть ты и уверен, что его найдёшь, но ты задумывался о том, как жить после? У многих игроков возникают с этим проблемы.
— Мысли есть, есть финансовая подушка. Часть денег вложена в банки, всё хорошо (улыбается).

— Одна из самых популярных тем последних месяцев – сколько футболисты тратят в месяц…
— Да, я иногда читаю, что ребята называют сумму 30 тыс. и вообще до 100 тыс. рублей… Не знаю. Это возможно, если ты живёшь на базе и никуда не выходишь. На своём примере скажу, что я бы так не смог – у меня трое детей.

— У тебя сколько выходит?
— Никогда точно не считал. Секции, кружки для детей и так далее. У жены есть траты. Поэтому постоянной суммы нет.

— Меньше миллиона рублей в месяц?
— Точно меньше, — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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