Совладелец «МЮ» сократил финансирование организации, помогающей бывшим игрокам — The Sun

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф, чьё состояние оценивается в £ 23 млрд, сократил финансирование благотворительной организации, помогающей бывшим футболистам «красных дьяволов». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, ранее клуб ежегодно выделял средства для Ассоциации бывших игроков «Манчестер Юнайтед», созданной в 1985 году. Однако после того, как на счёт организации не поступили два ежеквартальных платежа по £ 10 000, она связалась с ответственными лицами в стане манкунианцев, которые сообщили, что «красные дьяволы» намерены прекратить финансирование в рамках программы Рэтклиффа по сокращению расходов.

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