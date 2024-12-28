Виталий Кафанов рассказал о работе в сборной России и планах на будущее

Тренер вратарей «Ростова» и национальной команды России Виталий Кафанов рассказал, что значит для него работа в сборной и есть ли у него мысли о выходе на пенсию.

— Есть ощущение, что футбол занимает 99% вашего времени. Насколько эта цифра близка к правде?

— Наверное, так и есть. Но для меня работа в национальной команде — это дополнительная мотивация для собственного развития. В сборную всегда лечу как на крыльях.

— Мысли о выходе на пенсию ещё не посещали?

— Наоборот, сейчас появляется ещё больше идей о том, как улучшить тренировочный процесс, как разнообразить. Очень творчески активный период последние три года. Провожу конференции с тренерами. На них узнаю от своих коллег тоже много нового. Хочется развиваться дальше, — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, 64-летний специалист с 2021 года совмещает посты тренера вратарей «Ростова» и сборной России.